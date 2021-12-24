В зоопарке Казани поселилась сомалийская ослица из Франции

Следующей весной ее соседями станут зебры, страусы, антилопы гну, личи и марабу. Фото: пресс-служба казанского зооботсада "Река Замбези"

У казанского зооботсада «Река Замбези» появился новый питомец – сомалийская ослица по кличке Белль. Четырехлетнее животное привезли из французского города Туари.

Белль хорошо перенесла дорогу до Татарстана. Ближайшие 30 дней она проведет на карантине. Следующей весной ее соседями станут зебры, страусы, антилопы гну, личи и марабу.

В зоопарке заявили, что ослица весьма активная и смелая. В ее рацион входят злаки, травы и кустарники.