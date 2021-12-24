В Казани по подозрению в мошенничестве арестовали жителя Тольятти

Сейчас проверяется причастность молодого человека к свершению аналогичных преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани по подозрению в мошенничестве арестовали 23-летнего жителя Тольятти. Правоохранители задержали его в тот момент, когда парень забирал деньги у обманутой пенсионерки и собирался передать их организаторам аферы.

Все могло бы закончиться иначе, если бы телефонный разговор бабушки с псевдодочерью, которая, якобы попала в аварию и нуждалась в деньгах, не подслушал ее внук. Школьник позвонил матери, а та - в полицию.

- Пожилая женщина тем временем получала по телефону инструкции о том, кому она должна передать деньги. Псевдодочь была на связи с пенсионеркой до тех пор, пока на пороге не появился курьер. Молодой человек забрал пакет с наличностью и ушёл. Однако полученные от пенсионерки деньги организаторы аферы не получили, - сообщает УМВД РФ по городу.

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к свершению аналогичных преступлений.