Рынок «Ярмарка» в Чебоксарах продают за 1,2 миллиарда рублей

В аукционе принимают участие два покупателя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чебоксарах торговый комплекс «Ярмарка», который принадлежал агрохолдингу «Юрма», выставили на продажу. Его оценили в 1,2 миллиарда рублей.

По данным реестра о банкротстве, в лот аукциона также вошли здание супермаркета «Елена» возле вокзала, ресторан «Фаворит», земельные участки, оборудование и единицы транспорта.

Заявки на участие в аукционе принимали до 18 декабря. Торги состоятся в пятницу, 24 декабря. В числе участников значатся два покупателя.