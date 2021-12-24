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Общество24 декабря 2021 7:55

Рынок «Ярмарка» в Чебоксарах продают за 1,2 миллиарда рублей

Вместе с ним, в лот включены супермаркет и ресторан
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В аукционе принимают участие два покупателя.

В аукционе принимают участие два покупателя.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чебоксарах торговый комплекс «Ярмарка», который принадлежал агрохолдингу «Юрма», выставили на продажу. Его оценили в 1,2 миллиарда рублей.

По данным реестра о банкротстве, в лот аукциона также вошли здание супермаркета «Елена» возле вокзала, ресторан «Фаворит», земельные участки, оборудование и единицы транспорта.

Заявки на участие в аукционе принимали до 18 декабря. Торги состоятся в пятницу, 24 декабря. В числе участников значатся два покупателя.