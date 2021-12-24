Жители поселка в Нижнекамске начали переезжать из-за неприятного запаха

Предприятию выдали предписание об устранении нарушений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От жителей поселка Строителей в Нижнекамске начали поступать жалобы о неприятном запахе, который чувствуется уже несколько месяцев. В Минэкологии Татарстана взяли пробы воздуха и зафиксировали превышение нормы загрязняющих веществ.

По словам горожан, странный запах влияет на состояние здоровья: от него начинает болеть голова и появляется вялость. Из-за этого некоторые даже предпочли сменить место жительства.

Предварительно выяснилось, что загрязнение воздуха возникло из-за выбросов одного из заводов города. В связи с этим компании «Камасталь» выдали предписание об устранении нарушений. Юридическое лицо закупает новое фильтровальное оборудование, сообщает НТР-24.