Марта Мартьянова и Максим Михайлов признаны спортсменами года в Татарстане

Главные награды вечера вручила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Фото: Министерство спорта Татарстана

23 декабря в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма состоялось вручение наград премии «Спортсмен года-2021». Лучших называли в различных номинациях: «Спортивные надежды Татарстана», «Спортивные общественные организации», «Специальные награды», «Средства массовой информации», «Игровые и неолимпийские виды спорта», «Тренер года» и «Спортсмен года».

Среди женщин лучшей спортсменкой года признана Марта Мартьянова - заслуженный мастер спорта России по фехтованию (рапира), олимпийская чемпионка. Среди мужчин награду забрал Максим Михайлов - заслуженный мастер спорта России по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России, серебряный чемпион Олимпийских игр.

Главные награды вечера вручила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.