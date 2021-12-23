Стал известен график работы МФЦ Татарстана в новогодние каникулы

В течение праздников в МФЦ можно будет прийти только с двумя целями: для подтверждения учетной записи ЕСИА и распечатки сертификатов о вакцинации с QR-кодом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минцифры Татарстана опубликовало график работы МФЦ в новогодние каникулы. Согласно расписанию, 31 декабря офисы не будут предоставлять услуги.

2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января в Казани будут работать МФЦ Зареченский (улица Чистопольская, дом 5), Московский (улица Кулахметова, дом 25/1), Советский (проспект Победы, дом 214). Получить услуги там можно будет с 10:00 до 16:00.

В Набережных Челнах – Центральный офис по адресу: Бульвар Кол Гали, дом 25Е будет открыт 2,4,6,8 января с 10:00 до 16:00. В Нижнекамске – офис Нижнекамский по адресу: Школьный бульвар, дом 2А.

Офисы МФЦ Татарстана в других городах и районах республики будут работать также 2, 4, 6, 8 января с 10:00 до 16:00.

В течение праздников в МФЦ можно будет прийти только с двумя целями: для подтверждения учетной записи ЕСИА и распечатки сертификатов о вакцинации с QR-кодом.