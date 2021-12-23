Обязанности ректора КФУ временно может исполнять Дмитрий Таюрский

В КФУ Дмитрий Таюрский руководит разработками политики вуза в сфере научной деятельности. Фото: Пресс-служба КФУ

Временно исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский, проректор по научной деятельности вуза, сообщают СМИ.

Собственный источник в КФУ при этом заявляет "КП-Казань", что такой вариант не исключен, однако официальных документов работникам вуза и студентам пока не поступало.

Напомним, руководителя вуза задержали 21 декабря и практически сразу отправили в столицу. Там Гафурова поместили в камеру ИВС, а после предъявили обвинение по уголовной статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в Москве в 1999 году. Басманный суд столицы арестовал ректора на два месяца. В СИЗО он пробудет до 21 февраля 2022 года. Свою вину Гафуров не признает.

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