24 декабря в Казани откроется главная елка

Хедлайнерами праздника станут певицы Лейна и Анастасия Макарова, а также заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова и фолк-группа «Закария». Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В пятницу, 24 декабря, у Центра семьи «Казан» состоится торжественное открытие центральной новогодней елки столицы Татарстана. Самую высокую в городе 35-метровую ель украсят светодинамическим и анимированным куполом для проведения шоу, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На территории Центра семьи «Казан» в честь открытия елки организуют концертную программу, хедлайнерами которой станут певицы Лейна и Анастасия Макарова, а также заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова и фолк-группа «Закария». Начало праздника запланировано на 16:30, открытие елки состоится в 17:00.

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