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Общество23 декабря 2021 14:35

В 2022 году в Татарстане построят 2,75 миллионов квадратных метров жилья

Из них 40% – многоквартирные постройки, 60% – индивидуальные жилые дома
Инзиля ШАКИРОВА
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В 2023 году ведомство ставит основной задачей сдачу 2,8 миллионов квадратных метров жилья.

В 2023 году ведомство ставит основной задачей сдачу 2,8 миллионов квадратных метров жилья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Татарстане планируют построить 2,75 миллионов квадратных метров жилья. 40% от плана составят многоквартирные постройки, а 60% придется на долю индивидуальных жилых домов.

– В следующем году основной задачей Минстроя станет сдача в эксплуатацию 2,75 миллионов квадратных метров жилья, – заявили "КП-Казань" в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В 2023 году ведомство планирует сдать 2,8 миллионов квадратных метров жилья.