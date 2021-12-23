В Альметьевске автомобиль lexus RX300 слетел с дороги в реку, водитель погиб

В настоящий момент упавшую иномарку поднимают обратно на дорогу. Фото: МВД Татарстана

Днем 24 декабря в нефтяной столице Татарстана – Альметьевске, на улице Тухватуллина произошло смертельное ДТП. Там женщина-водитель автомобиля lexus RX300 начала обгонять впереди идущую легковушку Ford Focus. Но водитель этой машины в этот момент начал поворачивать налево. Управлявшая lexus RX300 женщина, видимо, пыталась уйти от столкновения. В результате ее автомобиль слетел с дороги, пробил ограждение и упал в реку.

От полученных травм водитель lexus RX300 погибла на месте ДТП. В салоне этой иномарки вместе с ней ехал ее 13-летний сын. Мальчик выжил. Он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.