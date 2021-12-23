В Татарстане похолодает до -32 градусов

Местами в республике ожидается небольшой снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью и утром в пятницу, 24 декабря, в Татарстане ожидается от -22 до -27 градусов, а при прояснениях до -32. Днем, в свою очередь, ожидается от -13 до -18 градусов, на востоке - до -21. Местами в республике прогнозируется небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица, сообщает местный Гидрометцентр.

МЧС региона рекомендует местным жителям не выходить на улицу без необходимости и воздержаться от дальних поездок и прогулок, особенно с детьми или домашними животными. При выходе на улицу стоит одеваться многослойно: носить теплые стельки и шерстяные носки, варежки, головные уборы, шарфы и активно двигаться.

Особенно внимательными в морозные дни стоит быть водителям: в условиях плохой видимости следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и избегать внезапных торможений на дороге.

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По этой же причине рекомендуется приостановить перевозку детей за пределы населенных пунктов (подробности)