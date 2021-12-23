Казани отказали в проведении чемпионата мира по киберспорту в 2022 году

Ранее Спортивный арбитражный суд лишил Россию права проведения мировых соревнований до 17 декабря 2022 года. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства WADA Казань, несмотря на желание, не сможет принять Чемпионат мира по киберспорту в будущем году. Ранее Спортивный арбитражный суд лишил Россию права проведения мировых соревнований до 17 декабря 2022 года, напомнил журналистам глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Министр поспешил отметить, что республике удалось отстоять право проведения другого крупного мероприятия. Речь идет о Чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который должен состоятся в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года.