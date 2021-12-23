В новогодние праздники в ТЦ Ульяновской области будут впускать непривитых граждан

Антиковидные меры будут ослаблены на период с 24 декабря по 14 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На период грядущих новогодних праздников - с 24 декабря по 14 января 2022 года - в Ульяновской области ослабят ряд антиковидных мер. Так, например, заведения общепита и кинотеатры не будут ограничены во времени работы, но впускать туда будут только людей с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе. А вот торговые центры смогут посещать и непривитые граждане, но только с 8:00 до 17:00. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Русских.

Помимо этого при соблюдении некоторых требований разрешат работать детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам разрешат работать. В список требований входит, в частности, измерение температуры тела посетителей, дезинфекция помещений, соответствующий уровень вакцинации сотрудников, а также заполняемость объекта из расчета восемь квадратных метров на одного посетителя.

По данным на четверг, 23 декабря, в Ульяновской области выявлено 118 590 зараженных коронавирусом, 113 230 из которых уже выздоровели, а 3 666 - скончались.