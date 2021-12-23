Лучший иностранный студент Казани учится в КНИТУ-КХТИ

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Подведены итоги конкурса «Иностранный студент года», проводимого Ассоциацией иностранных студентов и аспирантов Казани. Конкурс проводится впервые. Победу в главной номинации «Иностранный студент года» одержал студент 1 курса магистратуры Казанского национального исследовательского технологического университета Саттихужаев Сайидахмархужа Саидакбархужа угли (Республика Узбекистан).

- Он является председателем студенческого совета общежития, - пояснил руководитель СИС КНИТУ Назар Атдаев. – Его работа социально значима. Чтобы иностранные ребята могли почувствовать себя как дома и быстрее адаптироваться в чужой стране, влиться в студенческую жизнь, он прилагает массу усилий. И кстати, это нисколько не мешает его учебе.

Саид давно зарекомендовал себя как активный и инициативный студент, который приехал не просто получить качественное высшее образование в другой стране, но и в полной мере погрузиться в студенческую молодежную атмосферу. В КНИТУ-КХТИ проходят обучение студенты из более чем сорока стран и помочь им быстрее социализироваться задача не столько администрации вуза, сколько самого молодежного сообщества.

Стоит отметить, что студенты КНИТУ также стали лауреатами сразу в нескольких номинациях:

«Иностранный студент года» - Вохидов Бахром Абдубафоевич

«Успех года» - Зенкина Алина Михайловна

«Объединение года» - Содружество иностранных студентов КНИТУ