Открытие новогодней елки в казанском ЖК «Салават Купере» перенесено на 26 декабря

Праздник в микрорайоне Левченко из-за похолодания переносить не стали.
Фото: Алексей ФОКИН
Открытие новогодней елки на улице Альфии Авзаловой в казанском жилом комплексе «Салават Купере» перенесено с 17:00 23 декабря на 16:00 26 декабря. Причина этого - погодные условия, сообщают в администрации Кировского и Московского районов города.
В микрорайоне Левченко открытие елки из-за похолодания переносить не стали. Мероприятие состоится 23 декабря в 17:00, но с участием взрослых артистов.
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