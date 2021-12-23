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Здоровье23 декабря 2021 9:02

Коронавирус подтвердился еще у 99 жителей Татарстана

Три случая заражения завозные, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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35 327 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 395 - скончались.

35 327 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 395 - скончались.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане выявлено 41 963 случая COVID-19, в том числе 99 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (48 человек). Госпитализация накануне потребовалась 51 больному, сообщает в четверг, 23 декабря, Минздрав республики.

По последним данным, 35 327 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 395 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 271 142 человека, второй - 1 859 785.