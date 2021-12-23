Коронавирус подтвердился еще у 99 жителей Татарстана

35 327 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 395 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане выявлено 41 963 случая COVID-19, в том числе 99 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (48 человек). Госпитализация накануне потребовалась 51 больному, сообщает в четверг, 23 декабря, Минздрав республики.

По последним данным, 35 327 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 395 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 271 142 человека, второй - 1 859 785.