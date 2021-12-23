В Казани снесут 18 торговых точек, среди которых киоски по продаже воды и автофургон

Срок добровольного сноса торговых объектов и киосков владельцами – с 24 по 28 декабря текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани снесут 18 самовольно установленных торговых объектов. Речь идет о девяти киосках по продаже воды, одном автофургоне и восьми различных торговых павильонов, сообщается в сборнике документов мэрии города.

Срок добровольного сноса объектов владельцами – с 24 по 28 декабря текущего года. В принудительном порядке точки будут демонтировать с 29 декабря по 29 марта 2022 года.