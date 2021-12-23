Минниханов передал районам Татарстана 69 единиц коммунальной техники

Технику введут в эксплуатацию в 2022 году. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В четверг, 23 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил муниципалитетам республики ключи от 69 единиц коммунальной техники предназначенной для содержания улично-дорожной сети. Машины доставят в 2022 году.

41 район обзаведется 33 новыми фронтальными погрузчиками «Амкодор», 17 автогрейдерами, 16 погрузочно-уборочными машина с навесным оборудованием и 3 мини-погрузчиками. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС.

Глава региона отметил, что в будущем году в районы планируется направить еще 86 машин.