В Казани парковки в новогодние праздники станут бесплатными

Бесплатные дни для автомобилистов на муниципальных парковках закрепили в соответствующем постановлении Исполкома города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свой подарок к Новому году автомобилистам сделали власти Казани. В мэрии решили, что муниципальные парковки в новогодние праздники будут бесплатными - 1 января, а также с 3 по 8 января

Также там рассчитали и закрепили в соответствующем постановлении другие дни в следующем году, когда там не будет взыматься плата. Так, бесплатно оставить машину на муниципальной парковке можно будет, в том числе и в связи с переносом праздничных дней, 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, 13 июня, 30 августа и 4 ноября.

Кроме того, это можно будет сделать и во время таких праздников, как Ураза-байрам и Курбан-байрам. Они в Татарстане являются выходными днями и каждый год они утверждаются указом главы республики.