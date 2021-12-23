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Происшествия23 декабря 2021 6:56

При пожаре в Мензелинске погибли два человека

Трагедия произошла ночью 23 декабря на улице Некрасова
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

Около 03:43 в четверг, 23 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о горении в доме №43 по улице Некрасова в Мензелинске. Когда на место прибыли пожарные, бревенчатое одноэтажное строение было полностью охвачено огнем.

Ликвидировать пожар, общая площадь которого составила 48 квадратных метров, удалось к 4:13. Позже, при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности, равно как и обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает МЧС Татарстана.