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Общество23 декабря 2021 6:43

Жительницу Казани держала в подъезде без еды и воды собственная дочь

В таких условиях женщина провела месяцы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Сотрудники соцслужбы освободили горожанку и передали медикам. Фото: скриншот с видео

Сотрудники соцслужбы освободили горожанку и передали медикам. Фото: скриншот с видео

В Казани стало известно о пожилой местной жительнице, которую, по ее словам, держала в тамбуре подъезда собственная дочь. Общественница Юлия Хакимова рассказала, что женщина жила в подъезде без постоянной воды, еды и туалета несколько месяцев.

Сотрудники соцслужбы, выехавшие на место, долгое время не могли освободить горожанку, так как дверь тамбура им никто не открывал. Предприняв ряд усилий, женщину все же удалось вывести и госпитализировать.