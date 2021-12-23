Жительницу Казани держала в подъезде без еды и воды собственная дочь

Сотрудники соцслужбы освободили горожанку и передали медикам. Фото: скриншот с видео

В Казани стало известно о пожилой местной жительнице, которую, по ее словам, держала в тамбуре подъезда собственная дочь. Общественница Юлия Хакимова рассказала, что женщина жила в подъезде без постоянной воды, еды и туалета несколько месяцев.

Сотрудники соцслужбы, выехавшие на место, долгое время не могли освободить горожанку, так как дверь тамбура им никто не открывал. Предприняв ряд усилий, женщину все же удалось вывести и госпитализировать.