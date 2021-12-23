Ночью пьяные гости одного из ресторанов Казани устроили массовую драку

Наиболее агрессивных участников драки задержали и доставили в отдел полиции. Фото: скриншот из видео

В ночь на 23 декабря в одном из ресторанов на улице Ямашева в Казани произошла драка с участием нескольких десятков человек. Ее устроили нетрезвые гости заведения, передает «Татарстан-24».

По предварительным данным, большая компания гостей была недовольна обслуживанием, вследствие чего между ними и персоналом заведения началась потасовка. В какой-то момент конфликтующие - около 20 человек - вышли на улицу и устроили драку.

На место оперативно прибыла полиция. Наиболее агрессивных участников драки задержали.