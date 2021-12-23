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Общество23 декабря 2021 4:39

В Казани Горьковского шоссе будет расширено за 22 миллиарда рублей

Власти города планируют сделать его шестиполосным
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На автодороге планируется возведение надземных и подземных пешеходных переходов, одноуровневых и многоуровневых развязок.

На автодороге планируется возведение надземных и подземных пешеходных переходов, одноуровневых и многоуровневых развязок.

Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Казани намерены расширить Горьковского шоссе до шести полос и построить там надземный и подземный пешеходные переходы, а также одноуровневые и многоуровневые развязки. Реализация проекта обойдется городу примерно в 22 миллиарда рублей, рассказал на телеканале «Эфир» градоначальник Ильсур Метшин.

По словам мэра, движение по шоссе будет безсветофторным для обеспечения непрерывности потока транспорта. Работу над объектом намерены начать в ближайшее время.