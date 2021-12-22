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Общество22 декабря 2021 16:52

В Казани в приюте для собак открыли «детский сад», карантинный блок и площадку за 9 миллионов рублей

Через год там появится еще один теплый корпус и большая манежная площадка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Пропускная способность учреждения выросла до 1450 животных в месяц. Фото: kzn.ru

Пропускная способность учреждения выросла до 1450 животных в месяц. Фото: kzn.ru

На территории казанского «Зооцентра» в поселке Мирный открылся собачий «детский сад» - корпус, в котором щенки до четырех месяцев будут содержаться от взрослых хвостатых постояльцев. Вместе с тем, там начал функционировать карантинный блок, где в течение первых десяти дней содержаться отловленные безнадзорные животные, и площадка для выгула четвероногих.

Отметим, что площадь «детского сада» составляет 160 квадратных метров. В нем могут одновременно находиться до 200 щенков. Карантинный блок больше - 235 квадратных метров, рассчитанных на 600 собак ежемесячно.

На модернизацию «Зооцентра» потребовалось более 9 миллионов рублей частных инвестиций. Через год в приюте появится еще один теплый корпус и большая манежная площадка