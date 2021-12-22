В 2021 году в Татарстан впервые приехали 122 тысячи мигрантов

Большинство иностранных граждан переезжают в республику с целью заработать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Татарстане на учет встали 228 тысяч иностранных граждан, что в 1,5 раза больше, чем было годом ранее. Такие цифры журналистам назвал начальник управления по вопросам миграции МВД республики Артем Кузнецов.

По его словам, впервые на учет в этом году были поставлены 122 тысяч иностранцев, большая часть из которых приехала в регион с целью заработать. Немногим меньше граждан выбрали Татарстан местом для учебы.