После отравления угарным газом двух взрослых и ребенка в Казани началась прокурорская проверка

ЧП произошло 22 декабря в доме №19 на улице Советская. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту отравления угарным газом трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка, в квартире дома №19 на улице Советская. Напомним, ЧП произошло 22 декабря. С места происшествия помимо мальчика были госпитализированы 31-летняя женщина и 29-летний мужчина.

- Надзорное ведомство совместно со специалистами намерено выяснить обстоятельства и причины случившегося, в том числе проверить соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, - сообщают правоохранители - В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.