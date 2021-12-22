Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 14:01

После отравления угарным газом двух взрослых и ребенка в Казани началась прокурорская проверка

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП произошло 22 декабря в доме №19 на улице Советская.

ЧП произошло 22 декабря в доме №19 на улице Советская.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту отравления угарным газом трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка, в квартире дома №19 на улице Советская. Напомним, ЧП произошло 22 декабря. С места происшествия помимо мальчика были госпитализированы 31-летняя женщина и 29-летний мужчина.

- Надзорное ведомство совместно со специалистами намерено выяснить обстоятельства и причины случившегося, в том числе проверить соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, - сообщают правоохранители - В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.