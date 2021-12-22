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Общество22 декабря 2021 15:37

В Казани более чем на полгода перекроют участок улицы Мавлютова

Там построят подземный пешеходный перехода
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Движение там ограничат уже в эту пятницу, 24 декабря. Фото: Денис Гордийко

Движение там ограничат уже в эту пятницу, 24 декабря. Фото: Денис Гордийко

Уже с этой пятницы, 24 декабря, в столице Татарстана частично перекроют движение по улице Мавлютова.

Так, согласно распоряжению Исполкома города, проезд транспорта и проход пешеходов будет запрещен в районе клинической больницы №18. Причина такого неудобства для местных жителей в строительстве подземного пешеходного перехода на указанном участке.

К слову, работы по его созданию должны завершить к 30 июля 2022 года. Именно такой срок действия ограничения на улице Мавлютова указан в постановлении Исполкома Казани.