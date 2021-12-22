В Чебоксарах на Новый год-2022 салют и фейерверки разрешили запускать на 55 площадках

Кстати, пиротехнику 4 класса разрешается использовать только специалистам. Радиус опасной зоны у таких изделий может быть более 30 метров, к их числу относятся многие веерные салюты и фейерверочные шары.
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
В администрации Чебоксар определили в городе 55 площадок, где безопасно запускать салют и фейерверки в новогодние праздники.
СПИСОК АДРЕСОВ:
Калининский район
- В районе речного порта (площадь Речников)
- Аллея поколений по ул. Пролетарской (в районе д. 27 по ул. Пролетарская)
- Площадка в Детском парке по ул. И Франко
- Футбольное поле ул. Низами
- Хоккейная площадка по ул. 9-ая Южная
- Площадка во дворе дома №24 по ул. Новгородской
- Пустырь в районе диспетчерской троллейбусного управления, напротив д.№ 39 по пр. Чебоксарскому
- Территория перед домом № 1 по ул. 50 лет Октября
- Территория около ДК «Хузангая» (ул. З. Яковлевой, д. 54а)
- Территория перед ТД «Овас» (пр-т Тракторостроителей, д. 11)
- Площадка между домами № 7 и № 8/5 по ул. Ярмарочной
- Площадка в районе дома № 47 корпус I по ул. Гагарина
- Площадка у д. 58 корпус. I по пр. Тракторостроителей, со стороны оврага
- Площадка в районе дома № 72 по пр. Тракторостроителей
- Аллея перед перекрёстком ул. Л. Комсомола и ул. Пролетарской
- Площадка в районе дома № 4/2 по ул. Гастелло
- Площадка между домами № 7 и №8/5 по ул. Ярмарочная
- Сквер ул. Цивильской
Ленинский район
- Территория, прилегающая к дому №80 по ул. Б. Хмельницкого
- Прилегающая к транспортному кольцу территория по ул. Коммунальная Слобода
- Территория между домами №№ 43, 45 по Эгерскому бульвару
- Парк в п. Новые Лапсары
- Территория между домами №16 по пр. И. Яковлева; №5 кор.1; №7 по ул. Кукшумской
- Площадка перед д. № 2 корп. 2 по пр. 9-й Пятилетки
- Дорожки сквера Чапаева по пр. Ленина
- «Дорисс-парк» – пр. И. Яковлева и пр. 9-й Пятилетки
- Площадка на углу пр. 9-й Пятилетки и Эгерского бульвара (напротив
д. № 30 по пр. 9-й Пятилетки)
- Площадка у памятника И. Яковлеву у Национальной библиотека по пр. Ленина
- Территория между техникумом «ТрансСтройТех» (ул. Хузангая, д. 18), Республиканским центром медицины катастроф (пр. 9-й Пятилетки, д.10) и детским садом № 149 (пр. 9-й Пятилетки, д. 6А)
- Площадка на углу пр. И. Яковлева и пр. Мира (напротив д.№ 98 по пр. Мира)
- Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста (пр. Геннадия Айги)
Московский район
- Площадка у д. 22, 24, 74, корпус №1 по ул. М. Павлова
- Площадка у д. 2/5, 9 по ул. Максимова
- Площадка у д.58, 58/1, 60, 62 по ул. Гражданской (бывшая хоккейная коробка)
- Площадка у д. 119,119/1 по ул. Гражданской
- Площадка у д.12,33/1,13, между д. 25 и д. 33 по б-ру Миттова
- Сквер Пирогова
- Площадка у д. 5 по ул. Т. Кривова
- Площадка у д. 9 по ул. Афанасьева
- Площадка у д.9 по ул. Социалистической
- Пустырь по ул. Талвира
- Студенческий городок
- Парк «Амазония»
- Площадка на стадионе «Волга»
- Сквер им. Ислюкова
- Пустырь по ул. Э.Юрьева
- Набережная Чебоксарского залива
- Студенческий сквер
Заволжье
- Пос. Сосновка - площадка на стадионе «Рубин»
- Пос. Сосновка - ООО «Колос М», поле
- Пос. Октябрьский - площадка проведения авторалли «Золотые пески Заволжья»
- Пос. Северный – площадка за магазином
- Санаторий «Чувашия» – причал
- Пос. Первомайский – дамба
- Запуск пиротехники в других местах – это небезопасно. Салюты могут стать причиной открытого огня и привести к трагедии, - отмечает начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Чебоксар» Валерий Родионов.