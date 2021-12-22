В Чебоксарах на Новый год-2022 салют и фейерверки разрешили запускать на 55 площадках

Кстати, пиротехнику 4 класса разрешается использовать только специалистам. Радиус опасной зоны у таких изделий может быть более 30 метров, к их числу относятся многие веерные салюты и фейерверочные шары. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В администрации Чебоксар определили в городе 55 площадок, где безопасно запускать салют и фейерверки в новогодние праздники.

СПИСОК АДРЕСОВ:

Калининский район

- В районе речного порта (площадь Речников)

- Аллея поколений по ул. Пролетарской (в районе д. 27 по ул. Пролетарская)

- Площадка в Детском парке по ул. И Франко

- Футбольное поле ул. Низами

- Хоккейная площадка по ул. 9-ая Южная

- Площадка во дворе дома №24 по ул. Новгородской

- Пустырь в районе диспетчерской троллейбусного управления, напротив д.№ 39 по пр. Чебоксарскому

- Территория перед домом № 1 по ул. 50 лет Октября

- Территория около ДК «Хузангая» (ул. З. Яковлевой, д. 54а)

- Территория перед ТД «Овас» (пр-т Тракторостроителей, д. 11)

- Площадка между домами № 7 и № 8/5 по ул. Ярмарочной

- Площадка в районе дома № 47 корпус I по ул. Гагарина

- Площадка у д. 58 корпус. I по пр. Тракторостроителей, со стороны оврага

- Площадка в районе дома № 72 по пр. Тракторостроителей

- Аллея перед перекрёстком ул. Л. Комсомола и ул. Пролетарской

- Площадка в районе дома № 4/2 по ул. Гастелло

- Площадка между домами № 7 и №8/5 по ул. Ярмарочная

- Сквер ул. Цивильской

Ленинский район

- Территория, прилегающая к дому №80 по ул. Б. Хмельницкого

- Прилегающая к транспортному кольцу территория по ул. Коммунальная Слобода

- Территория между домами №№ 43, 45 по Эгерскому бульвару

- Парк в п. Новые Лапсары

- Территория между домами №16 по пр. И. Яковлева; №5 кор.1; №7 по ул. Кукшумской

- Площадка перед д. № 2 корп. 2 по пр. 9-й Пятилетки

- Дорожки сквера Чапаева по пр. Ленина

- «Дорисс-парк» – пр. И. Яковлева и пр. 9-й Пятилетки

- Площадка на углу пр. 9-й Пятилетки и Эгерского бульвара (напротив

д. № 30 по пр. 9-й Пятилетки)

- Площадка у памятника И. Яковлеву у Национальной библиотека по пр. Ленина

- Территория между техникумом «ТрансСтройТех» (ул. Хузангая, д. 18), Республиканским центром медицины катастроф (пр. 9-й Пятилетки, д.10) и детским садом № 149 (пр. 9-й Пятилетки, д. 6А)

- Площадка на углу пр. И. Яковлева и пр. Мира (напротив д.№ 98 по пр. Мира)

- Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста (пр. Геннадия Айги)

Московский район

- Площадка у д. 22, 24, 74, корпус №1 по ул. М. Павлова

- Площадка у д. 2/5, 9 по ул. Максимова

- Площадка у д.58, 58/1, 60, 62 по ул. Гражданской (бывшая хоккейная коробка)

- Площадка у д. 119,119/1 по ул. Гражданской

- Площадка у д.12,33/1,13, между д. 25 и д. 33 по б-ру Миттова

- Сквер Пирогова

- Площадка у д. 5 по ул. Т. Кривова

- Площадка у д. 9 по ул. Афанасьева

- Площадка у д.9 по ул. Социалистической

- Пустырь по ул. Талвира

- Студенческий городок

- Парк «Амазония»

- Площадка на стадионе «Волга»

- Сквер им. Ислюкова

- Пустырь по ул. Э.Юрьева

- Набережная Чебоксарского залива

- Студенческий сквер

Заволжье

- Пос. Сосновка - площадка на стадионе «Рубин»

- Пос. Сосновка - ООО «Колос М», поле

- Пос. Октябрьский - площадка проведения авторалли «Золотые пески Заволжья»

- Пос. Северный – площадка за магазином

- Санаторий «Чувашия» – причал

- Пос. Первомайский – дамба

- Запуск пиротехники в других местах – это небезопасно. Салюты могут стать причиной открытого огня и привести к трагедии, - отмечает начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Чебоксар» Валерий Родионов.