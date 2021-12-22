Татарстанцам напомнили о выходном 31 декабря

Праздничные 1, 2 и 3 января выпадают на выходные, а потом будут перенесены на 3 мая, 10 мая и 31 декабря соответственно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минтруда Татарстана напомнили, что 31 декабря в республике будет нерабочим днем, равно как и последующие восемь дней января. При этом праздничные 1, 2 и 3 января выпадают на выходные, а потому будут перенесены на 3 мая, 10 мая и 31 декабря соответственно.

Напомним, что в предстоящие праздники в парках и скверах Казани, а также культурных учреждениях республики пройдут сотни мероприятий, среди которых концерты, спектакли, шоу, дискотеки, выступления цирковых артистов, мастер-классы и, конечно, поздравления Деда Мороза и Снегурочки.

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