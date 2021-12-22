В школах Татарстана из-за 30-градусного мороза могут отменить уроки

В первую очередь, отменить могут физкультуру на открытом воздухе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ночью и утром 23 декабря в Татарстане ожидаются морозы до -30 градусов. В связи с этим Минобрнауки республики отправило в школы и местные администрации письма с рекомендациями об отмене уроков для детей.

- Занятия в школах могут быть отменены в начальных классах сельских школ - при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5-9 классах сельских школ - при -25, в 5-9 классах городских школ – при -27 градусов, в 10-11 классах сельских школ – при 30 градусах мороза, в 10-11 классах городских школ - при -32 градусах, - говорится в рекомендации ведомства.

Мало того, из-за низкой температуры воздуха в соответствии с санитарными нормами и правилами запрещены уроки физкультуры на открытом воздухе. Они разрешены: для младших классов не менее -3 градусов и скорости ветра не более 6-10 м/с, для старшеклассников – при температуре не ниже -10 и ветре не сильнее 6-10 м/с.

Также по рекомендациям Минобранауки Татарстана во время морозов стоит прекратить перевозку детей школьными автобусами и выезды несовершеннолетних за пределы населенных пунктов при температуре воздуха -25 градусов.