Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в большинстве регионов России

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В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, сейчас доля мессенджера составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26% и занимает 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 6%. В прошлом году на него приходилось 11% трафика.

В Татарстане пока лидирующие позиции сохраняет WhatsApp. Telegram по популярности на втором месте, однако растет более высокими темпами. Если ежемесячный трафик WhatsApp за год увеличился на 6%, то Telegram – на 48%.