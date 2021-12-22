В Казани из-за отравления угарным газом госпитализировали двоих взрослых и одного ребенка

Всех троих пострадавших доставили в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эту среду, 22 декабря, в экстренные службы Казани поступила информация о том, что в поселке Дербышки в доме №19 на улице Советская угарным газом отравились три человека, в том числе и один ребенок, сообщили в МЧС Татарстана.

- При уточнении обстановки с дежурным врачом станции «скорой помощи» было установлено, что диагноз: «отравление угарным газом средней степени тяжести», поставлен 29-летнему мужчине, 31-летней женщине и 4-летнему мальчику. Причины произошедшего устанавливаются, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

Известно, что женщину вместе с ребенком после отравления увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, а мужчину в Горбольницу №7.

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Оба случая произошли в разных домах. В одном из них были подозрения о том, что во всем виноват угарный газ, но специалисты после проведенной проверки опровергли их (подробности)