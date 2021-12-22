В Татарстане участники «Школы фермера» защищают выпускные бизнес-проекты

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В Татарстане подходит к завершению второй этап образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». В течение двух месяцев начинающие фермеры изучали правовые аспекты работы хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомились с новейшими агротехнологиями, проходили практику на ведущих агропромышленных предприятиях республики. Образовательная программа реализуется на базе Казанского государственного аграрного университета при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Сейчас участники «Школы фермера» защищают бизнес-проекты. Выпускные квалификационные работы слушатели представляют по четырем направлениям: «Скотоводство», «Птицеводство», «Коневодство» и «Растениеводство». Среди планов участников проекта – открытие конефермы, строительство молочного хозяйства, возведение птицефабрики, теплицы, запуск производства зерновых, садовых культур и даже орехов.

Айрат Ханнанов из Лаишевского района, который уже более двух лет занимается переработкой продукции масленичных и зерновых культур, намерен расширить свой агробизнес.

- Сейчас для этого есть всё: и новые специализированные знания, и изученный опыт успешных фермеров, и полезные знакомства, начиная от фермеров-коллег и заканчивая представителями Россельхозбанка и министерств, которые в любую минуту могут оказать поддержку, – отметил он.

Члены итоговой аттестационной комиссии отметили высокий уровень представленных слушателями «Школы фермера» бизнес-проектов.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.