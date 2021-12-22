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Общество22 декабря 2021 10:33

В приложении «Казань транспорт» зарегистрировались около тысячи горожан

При помощи утилиты активно оплачивают проезд в трамваях и троллейбусах 154 человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В дальнейшем планируется ввести оплату не только с помощью беспроводных датчиков, но и по специальному QR-коду. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В дальнейшем планируется ввести оплату не только с помощью беспроводных датчиков, но и по специальному QR-коду. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

С 16 декабря в мобильном приложении «Казань транспорт», при помощи которого можно оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах столицы Татарстана, зарегистрировались около тысячи горожан. Сейчас им активно пользуются 154 человека, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Напомним, скачав приложение, нужно привязать к нему банковскую карту. При входе в общественный транспорт достаточно связать утилиту с датчиками, установленными в салоне, при помощи Bluetooth. На экране смартфона появится информация о маршруте, а также электронный билет.

В дальнейшем планируется ввести оплату не только с помощью беспроводных датчиков, но и по специальному QR-коду.