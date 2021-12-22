У вахтового автобуса, разбившегося у «Алабуги», выявлены нарушения

ДТП, в котором погиб один человек, а пострадали - 21, произошло утром 1 декабря. Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку по факту ДТП в Елабужском районе, в котором погиб один человек и были госпитализированы - 16. Выявлено нарушения правил оснащения вахтового автобуса аппаратурой спутниковой навигации, а также порядка обеспечения перевозчиком «ГК Альтекс» условий доступности для инвалидов.

В адрес организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Напомним, 1 декабря, около 6:30 на 9 километре автодороги «Елабуга-Гари-Абалач» столкнулись вахтовый автобус и фура, которая доставила товар в ОЭЗ «Алабуга». По предварительным данным, последняя стояла на обочине, когда в нее сзади въехал автобус.

С места происшествия были госпитализированы 16 человек. Еще один - скончался. Вместе с тем, в региональном Минздраве говорили о 21 пострадавшем.