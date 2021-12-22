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Здоровье22 декабря 2021 9:38

COVID-19 подтвердился еще у ста жителей Татарстана

Один случай завозной, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство последних зараженных - жители Казани.

Большинство последних зараженных - жители Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на среду, 22 декабря, в Татарстане выявлено 41 864 случая COVID-19, в том числе 100 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (68 человек). Госпитализация накануне потребовалась 31 больному, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 35 130 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 389 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 267 140 человек, второй - 1 859 124.