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Происшествия22 декабря 2021 9:22

В ходе пожара в Арском районе погиб мужчина

Трагедия произошла утром 22 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

Утром в среду, 22 декабря, на улице Большая Красная в деревне Сарай-Чекура загорелся частный дом и хозяйственная пристройка. Прибывшие на место сотрудники МЧС Татарстана оперативно ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила порядка 96 квадратных метров.

В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.

Причина произошедшего устанавливается.

Общая площадь пожара составила порядка 96 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила порядка 96 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана