В ходе пожара в Арском районе погиб мужчина

Причина произошедшего устанавливается.
Фото: МЧС Татарстана
Утром в среду, 22 декабря, на улице Большая Красная в деревне Сарай-Чекура загорелся частный дом и хозяйственная пристройка. Прибывшие на место сотрудники МЧС Татарстана оперативно ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила порядка 96 квадратных метров.
В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.
Причина произошедшего устанавливается.
Общая площадь пожара составила порядка 96 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана