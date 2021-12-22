В ходе пожара в Арском районе погиб мужчина

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

Утром в среду, 22 декабря, на улице Большая Красная в деревне Сарай-Чекура загорелся частный дом и хозяйственная пристройка. Прибывшие на место сотрудники МЧС Татарстана оперативно ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила порядка 96 квадратных метров.

В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.

Причина произошедшего устанавливается.