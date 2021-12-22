Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 7:52

Прокуратура Казани начала проверку после коммунальной аварии в Ново-Савиновском районе

Без тепла остался ряд домов на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева и Бичурина
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее власти города обещали возобновить подачу тепла в течение дня.

Ранее власти города обещали возобновить подачу тепла в течение дня.

Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Казани начала проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без тепла дома на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева и Бичурина. Напомним, утром 22 декабря из-за скачка напряжения там был поврежден трубопровод.

- Надзорное ведомство даст оценку работе ответственных лиц в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях, - сообщают правоохранители.

Ранее власти города обещали возобновить подачу тепла в течение дня.