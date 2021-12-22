Прокуратура Казани начала проверку после коммунальной аварии в Ново-Савиновском районе

Ранее власти города обещали возобновить подачу тепла в течение дня. Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Казани начала проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без тепла дома на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева и Бичурина. Напомним, утром 22 декабря из-за скачка напряжения там был поврежден трубопровод.

- Надзорное ведомство даст оценку работе ответственных лиц в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях, - сообщают правоохранители.

Ранее власти города обещали возобновить подачу тепла в течение дня.