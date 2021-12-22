В результате столкновения двух иномарок в Казани пострадала 4-летняя девочка

С места происшествия девочка была госпитализирована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 21:18 во вторник, 21 декабря, напротив дома №29а по улице Большая Красная столкнулись автомобили KIA и Renault. По предварительным данным, 28-летний водитель первой иномарки не уступил дорогу второй, что и стало причиной ДТП.

В результате аварии пострадала четырехлетняя пассажирка KIA. С места происшествия девочка была госпитализирована.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 220 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – четыре наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и наезд на стоящий транспорт. В результате шесть участников ДТП – четыре пешехода, водитель и ребенок-пассажир - получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.