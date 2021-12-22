В Казани без тепла остались десятки домов

Ремонтные работы планируется завершить в течение дня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром в среду, 21 декабря, из-за скачка напряжения был поврежден трубопровод и отключились насосы котельной Савиново в Казани. На данный момент тепла нет в домах квартала 65/1 на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина.
- После локализации повреждения подачу теплоносителя в большинство домов планируется восстановить. Останутся два дома - Четаева 46 и 48, где отопление будет подаваться со сниженным параметрами, - сообщают власти города.
Насосы планируется запустить в течение дня.