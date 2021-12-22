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Общество22 декабря 2021 7:12

В Казани без тепла остались десятки домов

Причина этого - повреждение трубопровода в районе дома №48 на Четаева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ремонтные работы планируется завершить в течение дня.

Ремонтные работы планируется завершить в течение дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 21 декабря, из-за скачка напряжения был поврежден трубопровод и отключились насосы котельной Савиново в Казани. На данный момент тепла нет в домах квартала 65/1 на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина.

- После локализации повреждения подачу теплоносителя в большинство домов планируется восстановить. Останутся два дома - Четаева 46 и 48, где отопление будет подаваться со сниженным параметрами, - сообщают власти города.

Насосы планируется запустить в течение дня.