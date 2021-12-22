22 декабря в Нижнекамске простятся с хоккеистом Никитой Мокеевым

Молодой человек попал в смертельное ДТП 20 числа. Фото: МХК "Реактор"
В среду, 22 декабря, у центрального входа в спортивно-культурный комплекс "Нефтехим Арена" в Нижнекамске состоится церемония прощания с защитником МХК "Реактор" Никитой Мокеевым. Напомним, молодой человек попал в смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург под Чистополем 20 числа. По предварительным данным, "Лада", за рулем которой находился спортсмен, выехала на встречку, где столкнулась с фурой.
Начало траурной церемонии запланировано на 10 часов утра.
Ранее свои соболезнования в связи с гибелью Никиты выразили игроки хоккейного клуба "Нефтехимик".
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