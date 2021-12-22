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Общество22 декабря 2021 5:05

22 декабря в Нижнекамске простятся с хоккеистом Никитой Мокеевым

Церемония начнется в 10:00 у центрального входа в "Нефтехим Арену"
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Молодой человек попал в смертельное ДТП 20 числа. Фото: МХК "Реактор"

Молодой человек попал в смертельное ДТП 20 числа. Фото: МХК "Реактор"

В среду, 22 декабря, у центрального входа в спортивно-культурный комплекс "Нефтехим Арена" в Нижнекамске состоится церемония прощания с защитником МХК "Реактор" Никитой Мокеевым. Напомним, молодой человек попал в смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург под Чистополем 20 числа. По предварительным данным, "Лада", за рулем которой находился спортсмен, выехала на встречку, где столкнулась с фурой.

Начало траурной церемонии запланировано на 10 часов утра.

Ранее свои соболезнования в связи с гибелью Никиты выразили игроки хоккейного клуба "Нефтехимик".

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Публикация от MHC_REAKTOR (@mhc_reaktor)