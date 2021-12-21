Минздрав Татарстана подтвердил еще пять смертей от коронавируса

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 389. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 декабря в республике были подтверждены еще пять смертей от коронавируса, сообщили в Минздраве Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 65-ти, 66-ти, 67-ми и 80-ти летние женщины, а также 63—летний мужчина. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 389.