Во дворах Йошкар-Олы перед Новым годом дополнительно установят 140 елок

Представителям управляющих компаний и ТСЖ раздал Дед Мороз. Фото: i-ola.ru

В Столице Марий Эл проходит традиционная предновогодняя акция – «Поезд Деда Мороза». В рамках которой зимний волшебник передает от имени местной администрации и партнеров акции настоящие ели.

Так, представителям управляющих компаний и ТСЖ раздали новогодние символы. 140 елок станут дополнительным украшением к празднику во дворах города, сообщает администрация Йошкар-Олы.

Их в свою очередь, тоже украсят. Игрушки принимаются от жителей самих домов, а также от школ и детских садов, дети которых смастерили их своими руками.