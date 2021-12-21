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Общество21 декабря 2021 16:43

Во дворах Йошкар-Олы перед Новым годом дополнительно установят 140 елок

Их украсят самодельными игрушками
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Представителям управляющих компаний и ТСЖ раздал Дед Мороз. Фото: i-ola.ru

Представителям управляющих компаний и ТСЖ раздал Дед Мороз. Фото: i-ola.ru

В Столице Марий Эл проходит традиционная предновогодняя акция – «Поезд Деда Мороза». В рамках которой зимний волшебник передает от имени местной администрации и партнеров акции настоящие ели.

Так, представителям управляющих компаний и ТСЖ раздали новогодние символы. 140 елок станут дополнительным украшением к празднику во дворах города, сообщает администрация Йошкар-Олы.

Их в свою очередь, тоже украсят. Игрушки принимаются от жителей самих домов, а также от школ и детских садов, дети которых смастерили их своими руками.