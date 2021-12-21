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Общество21 декабря 2021 16:04

С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Набережных Челнов подорожает до 27 рублей

При этом перевозчики хотели, чтобы тариф для населения подняли до 35 рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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При оплате билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость проезда останется прежней.

При оплате билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость проезда останется прежней.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госкомитет Татарстана по тарифам рассмотрел предложение перевозчиков Набережных Челнов, которые они подали через городскую администрацию. Они хотели увеличить стоимость проезда в местном общественном транспорте до 35 рублей наличными. То есть как в Казани.

В итоге Госкомитет республики пошел им на встречу, но лишь частично. Так, с 1 января в Набережных Челнах проезд на общественном транспорте подорожает всего на два рубля и его стоимость составит 27 рублей. Отметим, что при оплате билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость проезда останется на уровне 2020 года - 20 рублей.

- При расчете тарифа регулятор учел экономически обоснованные расходы на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, лизинговые платежи, расходы на ГСМ, оплату труда, социальные отчисления и иные расходы предприятий, - заявили по итогам принятого решения в Госкомитете Татарстана по тарифам.