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Общество21 декабря 2021 15:05

В Зеленодольске из-за коммунальной аварии без тепла остались десятки домов

Прокуратура города организовала проверку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Надзорное ведомство, среди прочего, даст оценку работе сетевой организации.

Надзорное ведомство, среди прочего, даст оценку работе сетевой организации.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Днем во вторник, 21 декабря, в Зеленодольске произошла коммунальная авария, из-за которой без теплоснабжения остались десятки жилых домов и несколько детских учреждений. Проверку по факту произошедшего уже начала городская прокуратура.

- Надзорным ведомством будет дана оценка работе сетевой организации, в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщают правоохранители.

На место аварии выезжал городской прокурор Сергей Егоров.

На место аварии выезжал городской прокурор Сергей Егоров.

На место аварии выезжал городской прокурор Сергей Егоров.

Фото: прокуратура Татарстана