В Зеленодольске из-за коммунальной аварии без тепла остались десятки домов

Надзорное ведомство, среди прочего, даст оценку работе сетевой организации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Днем во вторник, 21 декабря, в Зеленодольске произошла коммунальная авария, из-за которой без теплоснабжения остались десятки жилых домов и несколько детских учреждений. Проверку по факту произошедшего уже начала городская прокуратура.

- Надзорным ведомством будет дана оценка работе сетевой организации, в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщают правоохранители.

На место аварии выезжал городской прокурор Сергей Егоров.