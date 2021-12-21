Татарстанца приговорили к семи годам колонии за разбой 20-летней давности

Свою вину мужчина не признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летний уроженец Татарстана признан виновным в разбое, который он совершил двадцать лет назад. Установлено, что в марте 2001 года мужчина вместе со знакомым ворвался в квартиру родственника, связал его супругу и похитил деньги и украшения на общую сумму более ста тысяч рублей. Чтобы скрыть следы, злоумышленники подожгли место преступления и скрылись. К счастью, пожар удалось вовремя потушить.

- Подсудимого объявили в розыск и задержали в сентябре 2020 года на территории Республики Крым. Личность сообщника до настоящего времени не установлена, - сообщает Нурлатская городская прокуратура.

Мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима. Свою вину он не признал.