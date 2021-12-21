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Общество21 декабря 2021 13:26

Наибольшее количество туристов Татарстан ожидает с 2 по 5 января

Загрузка отелей в это время должна составить около 80%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Гостей республики в новогодние праздники готовы принять 380 отелей.

Гостей республики в новогодние праздники готовы принять 380 отелей.

Фото: Антон ПИКУС

По данным на 21 декабря, загрузка отелей Татарстана на новогодние праздники составляет около 70%. Ожидается, что в период со 2 по 5 января в республику приедет столько туристов, что эта цифры достигнет 80%. Об этом во время брифинга в местном Кабмине заявила заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева.

Отметим, что туристов в этом году готовы принять 380 отелей Татарстана. Гостей республики в новогодние праздники более всего привлекает резиденция Кыш Бабая.