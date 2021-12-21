Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения в работе АПК «Камский»

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Набережных Челнах устроила проверку на территории агромпромышленного комплекса «Камский» и выявила ряд нарушений санитарных норм и требований технического регламента. Так, одноразовые перчатки работников лаборатории и ампулы с 2% раствором «Калия теллурит» находились в том же ведре, что и остальной мусор.

Кроме того, температура помещения, при которой содержались биологические отходы, не соответствовала правилам. Вместе с тем, уборочный инвентарь лаборатории не был промаркирован, а на утилизированной бумажной упаковке и ампулах «Калия теллурит» отсутствовала дата изготовления раствора. У входа в лабораторию отсутствовал дезинфекционный коврик, а в самой лаборатории - дозаторы с дезинфицирующим средством и полотенца для протирания рук. Отсутствовала маркировка тары для мясной продукции, а тушки животных соприкасались между собой.

- По результатам проверки прокуратурой города в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, - сообщают в пресс-служба надзорного ведомства.