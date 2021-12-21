Банк «Открытие»: к декабрю 2022 года инфляция в России составит 4,2%

Банк «Открытие»

Стабилизация экономики России, спад которой в 2020 году был обусловлен кризисом в результате коронавирусной инфекции, продолжается. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в стране и мире постепенно улучшается, даже несмотря на появление нового штамма вируса «омикрон», что позволит просевшим отраслям продолжить восстановление и развитие. Об этом во время пресс-конференции сообщила журналистам начальник аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.

- Омикрон очень быстрый. Заражаемость в 60 раз выше, чем у предыдущих вариантов, что вносит новую волну неопределенности. Уже ряд стран вводят ограничения, общественность из-за этого очень волнуется. Но хорошая новость заключается в том, что допускается достаточно мягкий сценарий развития. По «омикрону» дополнительных летальных случаев не происходит, и все надеются, что это не недостаток статистики, а действительно более слабый штамм, который выступит натуральной прививкой и позволит сформировать коллективный иммунитет, - отметила Морина.

Прогнозы на восстановление экономик всех стран в 2021 году, по сообщению Анны Мориной, в целом оправдались. Для этого был предпринят ряд поддерживающих мер.

- Вышли на предковидный уровень, и нужно искать новые источники роста, - подчеркнула Анна Морина.

Положительная динамика отмечена и в России. Так, ВВП в текущем году показал плановый восстановительный рост. Сильнее всего пришлось восстанавливаться сфере платных услуг, розничной торговле, добычи нефти. Отраслям промышленного производства и строительства также удалось выйти на доковидные показатели.

Начиная с весны 2020 года рубль оказался на удивление устойчивой валютой и в отличие от других валют сохранил свою стоимость по отношению к доллару, а к евро даже укрепился.

Отсутствие какой-либо серьезной положительной динамики отмечено у показателей доходов населения: без учета единоразовых социальных выплат от государства реальные располагаемые доходы населения не показали рост.

Вместе с этим, эксперт сообщила об интересе населения к кредитам: по ипотеке выдачи кредитов выросли в 2,3 раза, по автокредитам - в 4,5 раза, по потребительским кредитам - в 2,5 раза. «В то же время прирост депозитов все больше опережает выдачу кредитов, что тормозит динамику потребления населения», - отметила необычную тенденцию Анна Морина.

У населения в 2021 году пользовались спросом рублевые вклады. После падения ключевой ставки в поисках повышенной доходности население стало активно инвестировать в зарубежные и отечественные акции, а также облигации.

Положительная динамика, по мнению Анны Мориной, продолжится и в следующем году. Так, ожидание восстановительного роста ВВП в текущем году составит 3,8%, а к концу 2022 года - 2,7%. Разогнавшаяся инфляция к концу года достигнет показателя 8,3%, а к концу следующего года – 4,2%. Небольшое укрепление рубля ожидается к концу следующего года и по отношению к доллару, и по отношению к евро - до 68,6 и 77,8 рубля за единицу валюты соответственно. Реально располагаемые доходы хоть немного, но увеличатся - на 1,4% к концу следующего года. По отношению к 2020 году практически в два раза ожидается увеличение стоимости нефти марки Urals - 75 - 76 долларов за баррель.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.