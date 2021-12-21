К концу декабря на трассе М7 в Чувашии откроют два надземных перехода

Переходы появятся возле деревни Сидуккасы на 618 километре и возле села Ахманеи на 619 километре.
Фото: Тимур ХАНОВ
На трассе М7 «Волга» на территории Моргаушского района почти закончены работы по строительству двух надземных пешеходных переходов. Объекты, расположенные возле деревни Сидуккасы на 618 километре и возле села Ахманеи на 619 километре, должны ввести в эксплуатацию до конца декабря.
Отметим, что длина каждого перехода составляет порядка 82 метров, а ширина - 2,25 метра. На данный момент построены сами конструкции, смонтированы лестничные сходы и металлическое пролетное строение, а также готово остекление из монолитного поликарбоната.
Для маломобильных граждан предусмотрены подъемные платформы, для слабовидящих пешеходов – тактильно-рельефные наземные указатели. Помимо этого в переходах установлены перила и освещение.
Рабочим осталось завершить благоустройство прилегающей территории.